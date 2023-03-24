Босс «Альфа Таури» завершит карьеру в Формуле-1 к 2026 году
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост признался, что приближается конец его карьеры в Формуле-1. В данный момент боссу австрийской команды 67 лет, и он планирует завершить карьеру в автогонках к 70 годам.
«У меня нет в голове конкретной даты окончания карьеры. Но в чём я уверен на 100 процентов, так это в том, что в возрасте 70 лет меня больше не будет в боксах команды. Это я могу сказать вам уже сейчас.
Я вернусь в Австрию до того, как мне исполнится 70 лет, чтобы наконец-то снова встать на лыжи. Я не катался на лыжах уже три года, потому что у меня нет времени для этого. Лучшее время для катания — февраль, март, а я в это время занят работой», — приводит слова босса «Альфа Таури» GrandPX со ссылкой на Sky Germany.
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