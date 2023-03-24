Хорнер: если у вас есть две доминирующие машины — это уже зрелищно

Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал доминирование своей команды на первых этапах Гран-при Формулы-1 в сезоне-2023.
«Сейчас только самый старт сезона, календарь состоит из 23 этапов, рано делать глобальные выводы. Пока что мы провели две гонки, в Бахрейне и Джидде, а календарь очень разный — гонка в Австралии уже через неделю. Так что я уверен, что всё будет меняться, но мы надеемся, что сможем добиться от машины большей производительности.
Я думаю, что эти этапы были фантастическими. В выходные мы снова увидели отличную гонку между двумя нашими пилотами. Если у вас есть две доминирующие машины, если эти машины гоняются друг с другом, это само по себе создаёт зрелище», — приводит слова Хорнера GPFans со ссылкой на Sky News.
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