Доменикали: в Мадриде работают над проектом проведения Гран-при Формулы-1

Исполнительный директор Формулы-1 и бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали вчера в Мадриде открыл первую официальную выставку Формулы-1 в истории. На ней он также выступил с заявлением о подготовке проведения этапа Гран-при Формулы-1 в Мадриде, однако это возможно не ранее 2026 года из-за контракта с другой испанской трассой — в Барселоне.
«В Мадриде работают над тем, чтобы провести у себя гонку. Формула-1 рада, что у нас так много претендентов, мы становимся всё более популярными во всём мире, и мы знаем про любовь к автогонкам в Испании. Я работал с Фернандо Алонсо и хорошо его знаю.
Приятно видеть, как в Испании растёт интерес к Формуле-1, в том числе благодаря выступлению Карлоса Сайнса. Мы знаем об интересе к проведению Гран-при в Мадриде, и это отличная новость для нас. Конечно, в жизни никогда нельзя говорить «никогда», но провести две гонки в Испании — это очень сложно. Мы довольны контрактом с Барселоной, но также видим желание Мадрида. Всё это идёт на пользу Формуле-1», — приводит слова Доменикали Marca.
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