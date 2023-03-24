В Формуле-1 может появиться четвёртый Гран-при в США
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В городском совете Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) одобрили строительство трассы для проведения этапа Формулы-1. Вчера мэр Атлантик-Сити Марти Смолл-старший подписал проект, предложенный компанией Deem Enterprises. Предполагается, что реализация проекта займёт от шести до девяти лет. Об этом сообщает Racefans.
Согласно проекту стоимостью $ 3 млрд, заброшенный аэродром в Байдер Парке будет преобразован в гоночную трассу. Также на территории появятся жилые и офисные здания, а также вся необходимая инфраструктура.
В 2011 году уже было объявлено, что Нью-Джерси собирается принимать у себя Гран-при Формулы 1 с 2013 года, однако позднее эти планы были отменены.
В данный момент в США уже проводится три Гран-при: в Майами, Остине и Лас-Вегасе.
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