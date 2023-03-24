Пилоты «Хааса» не будут бороться друг с другом в 2023 году

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, что в этом году он и его партнёр по команде Нико Хюлькенберг будут выступать вместе без борьбы друг с другом. Напомним, 35-летний Хюлькенберг вернулся в Формулу-1 в этом году, чтобы заменить Мика Шумахера.
Немец выступает в паре с Кевином Магнуссеном, с которым они столкнулись в 2017 году. Чтобы избежать повторения подобных столкновений, Хюлькенберг и Магнуссен находятся под постоянным контролем американской команды.
«Мы не хотим мешать друг другу после первого круга. Мы просто хотим выяснить, у кого больше скорости. У нас в команде есть правило, что мы не боремся друг с другом. Я могу толкаться, чтобы удержать его позади себя, но я не могу закрыть траекторию или что-то в этом роде. Так что нужно просто быть вежливыми друг с другом и следить за тем, чтобы мы работали на команду, а не на себя», — приводит слова Магнуссена GrandPrix.
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