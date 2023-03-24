Фанаты возмущены тем, что кружка No Michael No продаётся на выставке Формулы-1

Кружка, выставленная на продажу на открывающейся выставке Формулы-1 в Мадриде, привела интернет в ярость ещё до открытия мероприятия, сообщает GPFans.

На выставке в Испании можно приобрести товар с печально известной цитатой Тото Вольфа «No Michael No». В ней упоминается командный радиообмен между Вольфом и бывшим гоночным директором Майклом Маси во время спорного Гран-при Абу-Даби 2021 года, в котором Льюиса Хэмилтона обогнал Макс Ферстаппен на последнем круге, тем самым британец упустил рекордный восьмой чемпионский титул.

Кружка привлекла большое внимание после того, как выставка открылась для предварительного просмотра в четверг, 23 марта, перед официальным днём открытия в пятницу, 24 марта.

Фотографии изделия распространились в Сети, вызвав бурную реакцию в «твиттере» Формулы-1, особенно фанатов «Мерседеса».