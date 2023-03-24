Эксперт считает, что пример Алонсо даст Хэмилтону мотивацию остаться в Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Даннер считает, что пример Фернандо Алонсо может вдохновить Льюиса Хэмилтона не завершать карьеру.

«Я не считаю, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон потеряет интерес к Формуле-1. Как минимум потому, что мы сейчас наблюдаем за великолепными выступлениями Фернандо Алонсо, а испанец старше Льюиса на три года. Конечно, слабая машина может лишить пилота мотивации, но для меня Льюис — тот пилот, который легко не сдаётся. Даже при том, что у него есть серьёзная оппозиция в лице его напарника Джорджа Расселла. Но Хэмилтон — тот, кто стискивает зубы и терпит невзгоды, а затем ищет успеха с ещё более яростной решимостью», — приводит слова Даннера PlanetF1.