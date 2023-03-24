Formu1a.uno: «Мерседес» уволил сотрудников, чьи ошибки привели к проблемам с машиной
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Стали известны причины проблем команды «Мерседес» на старте сезона-2023, сообщает итальянское издание Formu1a.uno. По информации источника, во многом проблемы с новой машиной вызваны тем, что при первичной продувке масштабной модели машины W14 в аэродинамической трубе некоторые детали были сделаны неточно и изготовлены с превышением допустимых погрешностей.
Источники сообщают, что команда уже уволила нескольких сотрудников, ответственных за подготовку модели к продувке в аэродинамической трубе.
Напомним, ранее сообщалось, что команда работает над серьёзными изменениями в концепции боковых понтонов, однако, как ожидается, новая машина «Мерседеса» увидит свет не раньше 2024 года, что связано с ограничениями расходов.
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