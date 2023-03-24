Масса: рекорд Шумахера не будет побит в ближайшем будущем

Бывший гонщик «Феррари» Фелипе Масса считает, что не стоит в ближайшее время ждать от Льюиса Хэмилтона того, что он превзойдёт рекорд Михаэля Шумахера по количеству титулов в Формуле-1.

«На самом деле я думаю о Михаэле Шумахере каждый день. Он был отличным напарником, мы здорово выступали вместе в «Феррари». Я горжусь тем, что у меня был шанс поработать с ним. Михаэль – настоящая легенда.

Его рекорд не будет побит в ближайшем будущем. Конечно, у Хэмилтона столько же титулов, но я не считаю, что он сможет выиграть восьмой титул. По крайней мере, точно не за рулём этой машины. Болид «Мерседеса» слишком плох, чтобы Льюис мог вмешаться в борьбу за титул. Он может быть невероятно хорош, но его машина слишком медленная», — приводит слова Фелипе Массы Bild.