Ваулз: «Уильямс» видит свет в конце туннеля

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз высказался о перспективах коллектива и том, насколько команда мотивирована неплохими результатами на старте сезона.
«У нас есть искра, и на это интересно смотреть. Сейчас наши плечи подняты, головы подняты, у нас есть направление, в котором мы движемся, и мы явно движемся вперёд. Очевидно, команда пережила трудный зимний перерыв, да и несколько лет до этого нельзя назвать простыми. Но сейчас мы можем видеть свет в конце туннеля и направление, в котором мы идём», — приводит слова Джеймса Ваулза GPFans.
В первых двух гонках сезона «Уильямс» набрал одно очко благодаря финишу Александера Албона на десятой позиции на Гран-при Бахрейна.
Лидером чемпионата мира после двух Гран-при является Макс Ферстаппен, набравший 51 очко.
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