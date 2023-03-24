Ваулз: «Уильямс» видит свет в конце туннеля

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз высказался о перспективах коллектива и том, насколько команда мотивирована неплохими результатами на старте сезона.

«У нас есть искра, и на это интересно смотреть. Сейчас наши плечи подняты, головы подняты, у нас есть направление, в котором мы движемся, и мы явно движемся вперёд. Очевидно, команда пережила трудный зимний перерыв, да и несколько лет до этого нельзя назвать простыми. Но сейчас мы можем видеть свет в конце туннеля и направление, в котором мы идём», — приводит слова Джеймса Ваулза GPFans.

В первых двух гонках сезона «Уильямс» набрал одно очко благодаря финишу Александера Албона на десятой позиции на Гран-при Бахрейна.

Лидером чемпионата мира после двух Гран-при является Макс Ферстаппен, набравший 51 очко.