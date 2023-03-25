Цунода рассказал, как много не хватает «Альфа Таури», чтобы бороться за очки

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода высказался о темпе команды в Гран-при Саудовской Аравии.
«Я выкладывался на сто процентов на каждом круге и всё равно терял позиции на последних кругах, что очень расстраивает. Мы просто слишком сильно теряли скорость на прямых и в паре поворотов, требующих высокого уровня прижимной силы. Мне приходилось выкладываться на все сто процентов на первом секторе, чтобы увеличить нашу скорость и хоть как-то сокращать разрыв.
Но в любом случае я ждал гораздо худшего. Нам нужно найти пару десятых на круге. Конечно, мы расстроены, но я смог приложить максимум усилий и показать производительность. Я боролся за очки, что дало команде повод для приятного волнения. Надеюсь, мы сможем развиваться в течение года и набирать очки», — приводит слова Юки Цуноды RacingNews365.
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