В «Хаасе» будут использовать специальную ливрею на Гран-при Майами

Директор «Хааса» по маркетингу Марк Моррелл высказался о предстоящих домашних этапах для команды в сезоне-2023.

«Для нас важны все три гонки в США. Нам повезло, что у нас есть три домашние гонки. И мне нравится, что они все своеобразные. Майами и Вегас — это отличная возможность заявить о себе перед очень новой аудиторией. Остин, возможно, больше привлекает традиционную аудиторию автоспорта, и здесь мы немного меняем наш подход.

Мы точно будем использовать специальные ливреи и комбинезоны на некоторых из этих гонок. У нас точно будет специальная раскраска на Майами, а дальше мы посмотрим, что делать с Остином и Вегасом», — приводит слова Моррелла PlanetF1.

Гонка Гран-при Майами состоится 7 мая 2023 года.