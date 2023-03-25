В «Хаасе» будут использовать специальную ливрею на Гран-при Майами
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Директор «Хааса» по маркетингу Марк Моррелл высказался о предстоящих домашних этапах для команды в сезоне-2023.
«Для нас важны все три гонки в США. Нам повезло, что у нас есть три домашние гонки. И мне нравится, что они все своеобразные. Майами и Вегас — это отличная возможность заявить о себе перед очень новой аудиторией. Остин, возможно, больше привлекает традиционную аудиторию автоспорта, и здесь мы немного меняем наш подход.
Мы точно будем использовать специальные ливреи и комбинезоны на некоторых из этих гонок. У нас точно будет специальная раскраска на Майами, а дальше мы посмотрим, что делать с Остином и Вегасом», — приводит слова Моррелла PlanetF1.
Гонка Гран-при Майами состоится 7 мая 2023 года.
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