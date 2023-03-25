Уиндзор: не думаю, что Строллу-старшему нравится, что его сын оказался в тени Алонсо

Известный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор предположил, что владельцу «Астон Мартин» Лоуренсу Строллу может не понравиться ситуация, при которой его сын Лэнс Стролл окажется в тени двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо.

«В конце гонки в Саудовской Аравии все механики «Астон Мартин» собрались перед подиумом, а Фернандо Алонсо улыбался на сто миллионов долларов. И нельзя было не подумать, что Стролл-старший будет не очень доволен всем этим. Фернандо уже стал больше, чем командой, а что с его сыном? Не уверен, что Лоуренсу Строллу Ерма имя, что его сын в тени Алонсо. Может быть, я преувеличиваю и ничего не случится, но в «Астон Мартин» Стролл-старший фактически купил сыну команду в Формуле-1, и теперь, может, захочет, чтобы Лэнс добивался тех же успехов, что и Алонсо», — сказал Уиндзор в видео на своём YouTube-канале.

Фернандо Алонсо в первых двух гонках сезона занимал третье место.