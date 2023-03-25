Ферстаппен не может зарегистрировать свою линию одежды из-за проблем с Nike

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен не может зарегистрировать собственную линию одежды Max 1 из-за претензий со стороны американской корпорации Nike, сообщает De Limburger.
Компания обратилась в Агенство по товарным знакам Бенилюкса (BIOP) из-за схожести бренда Ферстаппена Max 1 с маркой кроссовок Nike Air Max.
«Оба товарных знака содержат слово Max. В оспариваемом знаке акцент делается на слово Max, а число 1 будет рассматриваться как отдельная спецификация. Товарные знаки частично идентичны, похожи визуально и на слух существует сходство между ними. На основании этого BIOP считает, что есть вероятность запутать аудиторию и люди могут посчитать, что товарные знаки принадлежат одному предприятию или экономически связанным компаниям. Так как в секторе одежды распространена практика, когда один и тот же знак может быть сконфигурирован по-разному, общественность может решить, что Max 1 является дочерней маркой Nike», — говорится в отчёте BIOP.
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