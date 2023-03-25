Алонсо — о гендиректоре «Астон Мартин» Стролле: в будущем у него будет команда-победитель

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, комментируя прогресс его команды, отдал должное её генеральному директору Лоуренсу Строллу.

«Очевидно, он очень счастлив, очень горд. Я думаю, у него есть понимание того, что в ближайшем будущем у него будет команда-победитель, чего бы это ни стоило, каких бы усилий это ни потребовало.

Когда у него есть идея, обычно он добивается успеха, поэтому интересно иметь такого лидера, как Лоуренс, потому что ты знаешь, что у тебя есть всё, что тебе нужно, и команда в надёжных руках, чего бы он ни требовал», — приводит слова Алонсо официальный сайт Формулы-1.

Напомним, в первых двух гонках нового сезона Формулы-1 Фернандо Алонсо занимал третье место.