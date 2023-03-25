Эдди Джордан: Алонсо мог выиграть восемь титулов, если бы выбирал команды получше

Бывший владелец команды Формулы-1 «Джордан» Эдди Джордан заявил, что пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо мог выиграть намного больше титулов, но не лучшим образом выбирал команды.
«Помню, как Алонсо на Гран-при Японии обогнал Михаэля Шумахера на сырой трассе в очень трудном повороте по внешней траектории. Когда Фернандо осуществил этот манёвр, я решил, что он обречён на величие. Вообще, я жалею, что Фернандо не выиграл четыре, шесть или даже восемь чемпионских титулов, но он должен был выбирать команды получше. На четвёртом десятке он мог пойти другим путём, но выбрал деньги. Теперь у него снова есть команда, где он может демонстрировать хорошие выступления, но «Ред Булл» он не победит. Однако сможет выиграть какие-то гонки», — приводит слова Джордана OLBG.
С этого года Фернандо Алонсо выступает за «Астон Мартин». В первых двух гонках сезона-2023 испанец занимал третье место.
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