Хельмут Марко: в Джидде Ферстаппен выступал на 80% своих возможностей

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко уверен, что на Гран-при Австралии пилот австрийской команды Макс Ферстаппен выступит лучше, чем в Джидде.
«Ферстаппен явно был готов не на все 100%. Но теперь он приложит все усилия, чтобы вновь выступить на максимуме возможностей. Так что на Гран-при Австралии мы увидим другого Ферстаппена. В Джидде он выступал на 80% своих возможностей», — приводит слова Марко F1-Insider.
В квалификации Гран-при Саудовской Аравии у Ферстаппена возникли проблемы с машиной, в результате чего он стартовал в гонке с 15-го места. В итоге действующий чемпион мира финишировал вторым, уступив своему напарнику Серхио Пересу.
Также Марко сообщил, что Ферстаппен выступал в гонке после того, как перенёс грипп. Из-за этого Макс не участвовал в медиадне перед этапом.
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