Хорнер уверен, что в сезоне-2023 будет сделано всё, чтобы замедлить «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что в сезоне-2023 конкуренты сделают всё, чтобы замедлить темп, набранный австрийской командой.

«Всегда что-то происходит. Техническая директива или что-то другое, что меняет расклад сил. Можно не сомневаться, что другие команды будут пытаться нас замедлить, это часть игры. Когда ты уже проходишь через подобное, то лучше понимаешь, как с этим справляться», — приводит слова Кристиана Хорнера INews.

По итогам первых двух гонок сезона «Ред Булл» дважды завоевал дубль. В первой гонке сезона победу одержал Макс Ферстаппен, а во второй — Серхио Перес. Команда набрала 87 очков из 88 возможных.

Лидером личного зачёта с отрывом в одно очко является Макс Ферстаппен.