Хорнер: другого такого, как Ферстаппен, просто нет

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о лидере команды, голландском гонщике и двукратном чемпионе мира Максе Ферстаппене.
«Другого такого гонщика, как Ферстаппен, просто нет. Если посмотреть на 2021 год, то вы поймёте, какое давление он испытывал в определённые моменты. И под этим прессингом он провёл несколько невероятных гонок. В Зандворте, на его родине, на уикенд все Нидерланды превратились в один огромный ночной клуб. Там был постоянный праздник. Всё обсуждалось в Сети, а на трассе была королевская семья.
Я помню, как наблюдал за подготовкой Макса к гонке. Это всего лишь 24-летний парень, но у него есть удивительная способность отстраняться от того, что происходит вокруг. Он просто находится в моменте. Он проводит невероятную гонку, выигрывает её, но в конце он не прыгает в толпу, чтобы отпраздновать успех. Он просто начинает подготовку к следующему этапу», — приводит слова Кристиана Хорнера INews.
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