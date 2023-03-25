Райкконен стал 22-м в квалификации NASCAR Cup в Остине, Баттон — 24-м

Американский гонщик команды Hendrick Motorsport Уильям Байрон завоевал поул по итогам квалификации шестого этапа чемпионата NASCAR Cup Series на дорожной трассе в Остине (Техас, США).
Второй результат по итогам квалификации показал Тайлер Реддик, третьим стал Остин Синдрик.
Чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен по итогам квалификации показал результат 2.12,53, что позволило ему занять 22-е место по итогам квалификации, он уйдёт в бой в воскресной гонке с 11-го ряда.
Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон по итогам квалификации показал результат 2.12,56, что позволило ему стать по итогам квалификации 24-м.
NASCAR Cup Series. Остин. Квалификация
1. Уильям Байрон (Hendrick Motorsport) — 2.10,76.
2. Тайлер Реддик (23XI Racing) — 2.10,90.
3. Остин Синдрик (Team Penske) — 2.11,35.
4. Джордан Тейлор (Hendrick Motorsport) — 2.11,75.
5. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing Team) — 2.11,91...
22. Кими Райкконен (Trackhouse Racing Team) — 2.12,53...
24. Дженсон Баттон (Rick Ware Racing) — 2.12,56.
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