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Райкконен стал 22-м в квалификации NASCAR Cup в Остине, Баттон — 24-м

Американский гонщик команды Hendrick Motorsport Уильям Байрон завоевал поул по итогам квалификации шестого этапа чемпионата NASCAR Cup Series на дорожной трассе в Остине (Техас, США).

Второй результат по итогам квалификации показал Тайлер Реддик, третьим стал Остин Синдрик.

Чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен по итогам квалификации показал результат 2.12,53, что позволило ему занять 22-е место по итогам квалификации, он уйдёт в бой в воскресной гонке с 11-го ряда.

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон по итогам квалификации показал результат 2.12,56, что позволило ему стать по итогам квалификации 24-м.

NASCAR Cup Series. Остин. Квалификация

1. Уильям Байрон (Hendrick Motorsport) — 2.10,76.

2. Тайлер Реддик (23XI Racing) — 2.10,90.

3. Остин Синдрик (Team Penske) — 2.11,35.

4. Джордан Тейлор (Hendrick Motorsport) — 2.11,75.

5. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing Team) — 2.11,91...

22. Кими Райкконен (Trackhouse Racing Team) — 2.12,53...

24. Дженсон Баттон (Rick Ware Racing) — 2.12,56.