Второй гонщик MotoGP за первый Гран-при сезона получил серьёзную травму
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Гонщик «Дукати» Энеа Бастьянини пропустит основную гонку Гран-при Португалии MotoGP из-за перелома ключицы.
Бастьянини получил травму на старте спринтерской гонки первого этапа сезона — итальянец столкнулся с напарником по «Дукати» Лукой Марини, потерял равновесие и упал с мотоцикла, получив травму.
Спортсмена отправили в медицинский центр для проверки. По результатам предварительного обследования у гонщика выявили перелом правой ключицы.
Ожидается, что, помимо Гран-при Португалии, Бастьянини пропустит и второй этап сезона — Гран-при Аргентины.
Напомним, по итогам второй тренировки серьёзные травмы получил другой гонщик MotoGP — Поль Эспаргаро.
Победу в спринтерской гонке одержал Франческо Баньяя.
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