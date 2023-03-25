Второй гонщик MotoGP за первый Гран-при сезона получил серьёзную травму

Гонщик «Дукати» Энеа Бастьянини пропустит основную гонку Гран-при Португалии MotoGP из-за перелома ключицы.

Бастьянини получил травму на старте спринтерской гонки первого этапа сезона — итальянец столкнулся с напарником по «Дукати» Лукой Марини, потерял равновесие и упал с мотоцикла, получив травму.

Спортсмена отправили в медицинский центр для проверки. По результатам предварительного обследования у гонщика выявили перелом правой ключицы.

Ожидается, что, помимо Гран-при Португалии, Бастьянини пропустит и второй этап сезона — Гран-при Аргентины.

Напомним, по итогам второй тренировки серьёзные травмы получил другой гонщик MotoGP — Поль Эспаргаро.

Победу в спринтерской гонке одержал Франческо Баньяя.