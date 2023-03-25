Марко заявил, что «Альфа Таури» не продаётся, но не исключил переименования команды

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о возможности продажи команды «Альфа Таури».

«Нет, «Альфа Таури» не продаётся. Но внутри уже идут раздумья. Что нас не устраивает, так это то, что команда обходится нам дороже, чем «Ред Булл». Что же нам делать? Реструктурировать команду и оставить в Италии? Перевести её в Англию частично или целиком? Продать? Это были соображения, которые приходили на ум руководству, но всё просто, нам нужна вторая команда. Особенно когда мы перейдём на двигатели Red Bull Powertrains, это должно нам помочь. Но нам нужно показать на практике, что всё под контролем.

Название команды? Мы думаем над этим. Это имеет логику. Отдача от бренда «Альфа Таури» сейчас сократилась, потому что одежда AlphaTauri продаётся лишь в нескольких странах, в которых мы выступаем. Три или четыре страны. Задача проста. Нужно привлечь больше денег и улучшить результаты», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.