Вассёр: у нас есть два пилота, которые способны побеждать

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о делении пилотов на первого и второго номера.
«Я на протяжении 30 лет работал с пилотами в юниорских категориях, и там нет первого и второго номера, все получают равную технику. Если подобное происходит в молодёжных сериях, то я не могу себе представить, что мы в «Феррари» не можем предоставить пилотам одинаковые возможности. В таком случае сделать по-другому было бы даже сложнее.
Конечно, в какой-то момент придётся принять решение. Если Сайнс будет бороться с Ферстаппеном, а в Монце нужно будет использовать слипстрим, и при этом у них будет большое преимущество по очкам над остальными, то определиться будет проще. У нас есть два пилота, которые способны побеждать.
Представьте ситуацию, при которой Перес выиграет две следующие гонки, а Ферстаппен сойдёт. После Монако Перес будет в ста очках впереди Макса. Такие ситуации часты. Вспомните сезон с борьбой Росберга и Хэмилтона. Тогда никто не ждал, что Росберг выиграет титул», — приводит слова Вассёра AS.
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