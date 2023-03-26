Сорвались демозаезды Ральфа Шумахера на старом болиде «Уильямса»
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер не проведет демонстрационные заезды перед первым этапом сезона-2023 MotoGP в Португалии из-за негерметичности топливного бака, об этом немецкий автогонщик сообщил в своих социальных сетях.
Напомним, Шумахер должен был проехать несколько кругов на болиде команды «Уильямс» FW25 2003 года с мотором «БМВ». Именно на этой машине Ральф Шумахер в 2003 году одержал две победы в Формуле-1 — на Гран-при Европы и Гран-при Франции. При этом Ральф должен был выехать на трассу дважды — в субботу утром и в воскресенье перед гонкой MotoGP.
В Формуле-1 Ральф Шумахер одержал шесть побед, 27 раз поднимался на подиум и в общей сложности набрал 329 очков. «Королевские гонки» он покинул в 2007 году, переключившись на DTM.
Комментарии
- 26 марта 2023
-
12:52
-
12:40
-
11:31
-
10:26
-
00:54
-
00:48
- 25 марта 2023
-
23:53
-
23:01
-
22:25
-
21:43
-
21:00
-
20:45
-
20:37
-
19:40
-
19:32
-
18:50
-
18:29
-
17:59
-
17:49
-
16:28
-
15:43
-
15:38
-
14:58
-
14:51
-
14:38
-
14:23
-
13:26
-
12:22
-
12:11
-
11:23
-
10:53
-
10:23
-
09:41
-
01:53
-
00:47
Партнерский контент