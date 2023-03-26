Сорвались демозаезды Ральфа Шумахера на старом болиде «Уильямса»

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер не проведет демонстрационные заезды перед первым этапом сезона-2023 MotoGP в Португалии из-за негерметичности топливного бака, об этом немецкий автогонщик сообщил в своих социальных сетях.

Напомним, Шумахер должен был проехать несколько кругов на болиде команды «Уильямс» FW25 2003 года с мотором «БМВ». Именно на этой машине Ральф Шумахер в 2003 году одержал две победы в Формуле-1 — на Гран-при Европы и Гран-при Франции. При этом Ральф должен был выехать на трассу дважды — в субботу утром и в воскресенье перед гонкой MotoGP.

В Формуле-1 Ральф Шумахер одержал шесть побед, 27 раз поднимался на подиум и в общей сложности набрал 329 очков. «Королевские гонки» он покинул в 2007 году, переключившись на DTM.