Ряд команд Ф-1 высказались против частичного списания штрафных баллов у Пьера Гасли

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр признался, что поднимал тему с возможным списанием штрафных баллов Пьера Гасли в связи с тем, что ФИА пересмотрела отношение к нарушениям границ трассы и теперь не будут штрафовать пилотов за это.

«Во-первых, надо разобраться, за что получают штрафные очки? Думаю, правильно, что теперь не будет штрафов за нарушение границ трассы, а только за опасное вождение, что и было целью. Не знаю, как сюда вообще попали такие вещи, как нарушение границ трассы или несоблюдение расстояния от машины безопасности. В любом случае я согласен с новой интерпретаций от ФИА.

Должно ли это иметь и обратную силу? Я считаю, что да, это было бы справедливо. Я предложил списать часть штрафов Пьера Гасли, но был в меньшинстве. Три или четыре команды поддержали это предложение. Некоторые из тех, кто не поддержал решение, делали это в надежде, что мы получим штраф и Гасли придётся пропустить гонку», — цитирует Зафнауэра Motorsport.