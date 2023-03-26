В победителя гонки Moto3 после финиша врезался гонщик, занявший девятое место

После финиша гонки этапа Гран-при Португалии в классе Moto3 состоялся серьёзный инцидент. В победителя гонки, испанского гонщика команды Red Bull KTM Tech3 Даниэля Ольгадо, врезался австралийский мотогонщик из команды CFMOTO Racing PruestelGP Джоэль Келсо.

Австралиец, ставший девятым, после окончания гонки неаккуратно въехал в заднюю часть мотоцикла Ольгадо. После этого столкновения Келсо некоторое время не мог самостоятельно подняться, однако находился в сознании. Австралийца направили в медицинский центр трассы для проверки последствий для здоровья от аварии.

Гонка первого этапа Гран-при Португалии класса Moto3 завершилась победой испанского автогонщика Даниэля Ольгадо (Red Bull KTM Tech3). Также на пьедестал попали испанец Давид Муньос (BOE Motorsports) и бразилец Диого Морейра (MT Helmets — MSI).