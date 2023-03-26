Алонсо объяснил, чем похожи Лоуренс Стролл и Флавио Бриаторе

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сравнил владельца британской команды Лоуренса Стролла с экс-руководителем «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе.

«Бриаторе всегда был очень харизматичным человеком и настоящим лидером. И тебе нужно быть лидером для многих. В команде Формулы-1 работает около 800 человек, и очень непросто заставить команду следовать за собой, слушать себя. Особенно, когда в команде много личностей. Нужно, чтобы люди слушали и уважали вас. В тех командах, в которых я был, такими лидерскими качествами обладали лишь Флавио Бриаторе и Лоуренс Стролл», — приводит слова Алонсо Speed Week.

Фернандо Алонсо по окончании прошлого сезона покинул «Альпин» и перешёл в «Астон Мартин», где заменил Себастьяна Феттеля. В первых двух гонках нового сезона Алонсо дважды финишировал на третьем месте.