У гонщика, попавшего в аварию после финиша гонки Moto3, диагностирован перелом лодыжки

У австралийского мотогонщика команды CFMOTO Racing PruestelGP Джоэля Келсо диагностирован перелом лодыжки. Напомним, австралиец, ставший девятым в Гран-при Португалии класса Moto3, после окончания гонки неаккуратно въехал на финише в заднюю часть мотоцикла победителя, испанца Даниэля Ольгадо из команды Red Bull KTM Tech3.

После этого столкновения Келсо некоторое время не мог самостоятельно подняться, однако находился в сознании. Келсо направили в медицинский центр трассы для проверки состояния здоровья после аварии. После проведённого в медицинском центре рентгена было подтверждено, что австралийский мотогонщик получил перелом лодыжки. Об этом сообщает в своих официальных социальных сетях MotoGP.