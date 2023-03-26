Эдди Джордан: Ферстаппен может выиграть десять титулов в Формуле-1

Бывший владелец команды Формулы-1 «Джордан» Эдди Джордан считает, что двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен может стать самым титулованным гонщиком в истории.

«Если для Ферстаппена всё и дальше будет складываться хорошо и он будет готов и психологически, и физически, а также получит достаточно быструю машину, то может выиграть десять титулов в Формуле-1. Он невероятно быстрый. Так что Хэмилтону стоит поспешить с завоеванием восьмого титула, потому что Макс скоро может обойти его по количеству титулов», — приводит слова Джордана F1i.

Макс Ферстаппен выиграл чемпионат мира в последних двух сезонах. В 2023 году он уже выиграл гонку в Бахрейне, а в Саудовской Аравии нидерландский гонщик финишировал вторым.