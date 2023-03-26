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Боттас объяснил, почему скептически относится к отказу от термочехлов в Ф-1

Боттас объяснил, почему скептически относится к отказу от термочехлов в Ф-1
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас объяснил, почему скептически относится к отказу от термочехлов в Формуле-1. Финский гонщик принял участие в тестах новых шин от «Пирелли» в Бахрейне и поделился впечатлениями.

«Это новая концепция для болидов Формулы-1, и, учитывая нагрузки, испытываемые машинами, будет непросто создать шину, работающую и при низких, и при высоких температурах.

«Пирелли» усердно работают над этим. Очевидно, прогрев становится проблемой, когда у вас нет термочехлов. Хотя Бахрейн является самой простой трассой для прогрева шин, и там всё было в порядке.

Когда вы разогреваете шину до ста градусов, давление сильно вырастает, а это вызывает значительное падение рабочих характеристик шины. Что же касается меня, то не считаю выбранный подход правильным, но над этим работают, а будущее зависит не от нас», – приводит слова Боттаса издание Racingnews365.

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