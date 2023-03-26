Британский суд оправдал подозреваемого в ограблении Ландо Норриса
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Королевский суд боро Харроу (Лондон, Великобритания) признал невиновным мужчину, подозревавшегося в ограблении пилота Формулы-1 Ландо Норриса из команды «Макларен», сообщает издание PlanetF1.
Напомним, инцидент произошёл 11 июля 2021 года, в день финального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии. Неизвестные напали на Норриса и украли его часы марки Richard Mille стоимостью £ 144 тыс.
25-летний Лиам Уильямс был арестован через несколько дней после инцидента, а на его левом запястье была найдена ДНК пилота. Мужчина не признал себя виновным в преступлении и после недельных слушаний был оправдан присяжными.
Ранее Норрис подробно рассказал об ограблении, в котором, по его словам, участвовало два злоумышленника.
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