«Мы не привязаны к «Мерседесу». Ваулз — о возможной смене поставщика двигателей

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз рассказал, что его команда рассматривает возможность смены поставщика двигателей.

Сейчас «Уильямс» использует двигатели «Мерседеса», но имеет возможность перейти к другому партнёру, когда вступят в силу новые правила.

Теоретически «Мерседес» может быть вынужден расстаться с одним из трёх своих клиентов, так как по регламенту 2026 года производитель может поставлять силовые установки только трём командам, включая свою собственную рабочую команду,

«На данный момент мы всё ещё находимся в процессе рассмотрения всех вариантов, доступных нашей команде. В правилах есть пункты, в которых говорится о том, что с 2025 года, в теории, количество клиентских команд для производителя может быть сокращено.

Мы не привязаны к «Мерседесу». И мы всё ещё находимся в процессе рассмотрения.

Но мы должны, как и все команды, прийти к решению в ближайшее время. Я думаю, конец года — это поздно. Так что немного раньше», — приводит слова Ваулза Motorsport.