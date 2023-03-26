Марк Маркес прокомментировал свою аварию на ГП Португалии и высказался о травме

Шестикратный чемпион MotoGP, испанец Марк Маркес прокомментировал сход в гонке Гран-при Португалии, состоявшейся сегодня, 26 марта.

Напомним, на третьем круге гонки Маркес столкнулся с соотечественником Хорхе Мартином, а затем врезался в португальца Мигеля Оливейру, по сообщениям, получив травму правой руки.

«Прежде всего, хотел бы извиниться перед Оливейрой, его командой и португальскими болельщиками, потому что это была гонка Мигеля. Я совершил большую ошибку сегодня.

Конечно же, я не хотел, чтобы это произошло, я даже не собирался обгонять Мартина в тот момент, но я сильно заблокировал переднее колесо. Возможно, «хард» недостаточно прогрелся. Я опустил тормоза, и байк повело внутрь. Я смог избежать Мартина, но вошёл в контакт с Оливейрой.

Я сразу же подошёл к Мигелю, а после навестил его в медицинском центре. К счастью, он в порядке, и это самое главное. У меня болит правая рука и колено, но это не столь важно. Я с уважением принимаю штраф из двух длинных кругов на Гран-при Аргентины», – написал Маркес в социальных сетях.