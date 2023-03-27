Алеш Эспаргаро — о Маркесе: его должны дисквалифицировать минимум на одну гонку

Пилот «Априлии» Алеш Эспаргаро считает, что шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса должны дисквалифицировать за аварию на Гран-при Португалии.
На третьем круге гонки испанец столкнулся с Хорхе Мартином («Дукати»), а потом врезался в Мигеля Оливейру («РНФ»).
«Как по мне, его должны были дисквалифицировать минимум на одну гонку. Как Накагами в Барселоне. Если этого не произойдёт… Мне будет просто смешно.
Но мне всё равно, не я устанавливаю правила. Единственное, что меня беспокоит, это состояние Мигеля. Надеюсь, что с ним всё в порядке. Потому что с той скоростью, с которой в него врезался Маркес, Мигель мог очень серьёзно повредить колено.
Я знаю это не понаслышке, потому что Брэдли Смит врезался в меня в похожей ситуации в Барселоне и сломал мне колено. В итоге я целый год мучился с коленными болями. Мне приходилось участвовать в гонках через боль в течение целого года. Так что надеюсь, что с Мигелем будет всё хорошо», – приводит слова Эспаргаро The Race.
Стоит отметить, что эти слова Эспаргаро произнёс до того, как Маркес получил штраф в виде двух длинных кругов на Гран-при Аргентины.
- 27 марта 2023
-
00:00
- 26 марта 2023
-
23:25
-
22:38
-
21:44
-
21:00
-
20:47
-
20:01
-
19:06
-
18:33
-
18:10
-
16:29
-
15:20
-
15:19
-
14:46
-
14:35
-
13:36
-
12:52
-
12:40
-
11:31
-
10:26
-
00:54
-
00:48
- 25 марта 2023
-
23:53
-
23:01
-
22:25
-
21:43
-
21:00
-
20:45
-
20:37
-
19:40
-
19:32
-
18:50
-
18:29
-
17:59
-
17:49