Алеш Эспаргаро — о Маркесе: его должны дисквалифицировать минимум на одну гонку

Пилот «Априлии» Алеш Эспаргаро считает, что шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса должны дисквалифицировать за аварию на Гран-при Португалии.

На третьем круге гонки испанец столкнулся с Хорхе Мартином («Дукати»), а потом врезался в Мигеля Оливейру («РНФ»).

«Как по мне, его должны были дисквалифицировать минимум на одну гонку. Как Накагами в Барселоне. Если этого не произойдёт… Мне будет просто смешно.

Но мне всё равно, не я устанавливаю правила. Единственное, что меня беспокоит, это состояние Мигеля. Надеюсь, что с ним всё в порядке. Потому что с той скоростью, с которой в него врезался Маркес, Мигель мог очень серьёзно повредить колено.

Я знаю это не понаслышке, потому что Брэдли Смит врезался в меня в похожей ситуации в Барселоне и сломал мне колено. В итоге я целый год мучился с коленными болями. Мне приходилось участвовать в гонках через боль в течение целого года. Так что надеюсь, что с Мигелем будет всё хорошо», – приводит слова Эспаргаро The Race.

Стоит отметить, что эти слова Эспаргаро произнёс до того, как Маркес получил штраф в виде двух длинных кругов на Гран-при Аргентины.