Тото Вольф – о болиде «Мерседеса»: возможно, потребуется принять более радикальные решения

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулась команда в нынешнем сезоне Формулы-1 из-за выбранной концепции автомобиля.
«Рассматривается ли возможность полной замены шасси к 2024 году? Когда вы говорите о шасси, вопрос в том, говорите ли вы о монококе или же мы говорим обо всём остальном вокруг? Самое главное, что нам сейчас нужно, это увеличение прижимной силы.
Как только в ближайшие несколько месяцев мы придём к выводу, что это правильный путь, то продолжим двигаться в том же направлении. Если же мы увидим, что этого недостаточно, чтобы быть в состоянии бросить вызов, тогда, возможно, потребуется принять более радикальные решения», — приводит слова Вольфа GPFans.
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
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