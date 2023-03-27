В Формуле-1 могут сократить количество практик

Исполнительный директор Формулы-1 и бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали рассказал о желании сократить количество свободных практик в сезоне.

«Я бы хотел сократить количество свободных практик до минимума. Они представляют интерес только для инженеров различных команд, а не для телезрителей.

Мы работаем вместе с остальным руководством, чтобы изменить что-то в этом направлении. Я выдвину свое предложение на следующих встречах: по моему мнению, каждый раз, когда пилоты выходят на трассу, они должны быть поставлены в положение борьбы за что-то важное, что-то стоящее.

На следующем заседании Комиссии Формулы-1 мы обсудим, как внести некоторые коррективы в нынешний формат уик-эндов, чтобы понять, можно ли что-то улучшить. Я с нетерпением жду возможности обсудить с гонщиками и командами возможность сокращения числа сессий свободных практик. Очевидно, что нам также придется обсудить это с ФИА, прежде чем принимать какие-либо решения. Я думаю, что такой выбор мог бы придать еще больший накал шоу, которое все хотят увидеть», — приводит слова Доменикали QuotidianoNet.