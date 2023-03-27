«Думал, упаду в обморок». 43-летний Баттон – об участии в гонке NASCAR Cup Series в Остине

43-летний британский чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон прокомментировал своё участие в гонке EchoPark Automotive Grand Prix на шестом этапе NASCAR Cup Series сезона-2023. Заезд состоялся на «Трассе Америк» в Остине (США). Баттон показал 18-й результат.

«Финишировал 18-м после того, как почти остановился из-за теплового истощения. Было очень жарко. У меня нет вентилятора, что явно не улучшало ситуацию. За время заезда я дважды останавливался на минуту. В эти моменты мне прикладывали лёд, давали много воды, а после я продолжал. Был очень близок к тому, чтобы выйти из машины, потому что думал, что упаду в обморок. Во время гонки я, должно быть, выпил восемь или девять бутылок воды. Команда успокаивала меня, и как раз поэтому в итоге мы добились хорошего результата. Так что я счастлив», — сказал Баттон после гонки.

«Особенная машина». Как Дженсон Баттон гонял на ВАЗ-2103: