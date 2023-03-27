Эдди Джордан: думаю, Ферстаппен придумал историю с приводом, чтобы сохранить лицо

Бывший владелец команды Формулы-1 «Джордан» Эдди Джордан высказался относительно жалоб пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на проблемы с приводом в ходе Гран-при Саудовской Аравии. Напомним, в гонке Ферстаппен стартовал с 15-й позиции и в итоге стал вторым. Победу одержал его напарник Серхио Перес. Из-за поломки привода Макс не попал в третий сегмент квалификации.
«Я думаю, что Макс придумал историю с приводом, чтобы сохранить лицо. Я абсолютно уверен, что ему дали понять, что, если Чеко будет лидировать в гонке, а он стартовал с поул-позиции, обгонять его будет нельзя.
Это только моя точка зрения. Потому что, если бы я руководил командой, я бы сказал именно это. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять это. Макс, по-моему, нашёл достойный повод, которым стал привод», — приводит слова Джордана PlanetF1 со ссылкой на Formula For Success podcast.
Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне:
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