Магнуссен: подиум с «Хаасом» значил бы в миллион раз больше, чем первый с «Маклареном»

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен вспомнил о своём выступлении на Гран-при Австралии в 2014 году. Тогда он выступал за «Макларен» и занял второе место. Тот подиум на данный момент остаётся единственным в его карьере.
«Много всего изменилось с тех пор. Когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что тогда я был совсем ребёнком. С тех пор прошла треть моей жизни, и много чего случилось. Это был очень напряжённый уикенд, потому что сам по себе первый в карьере гоночный уикенд в Формуле-1 – это большое событие и отличный опыт. А завоёванный подиум сделал его ещё более особенным. Безусловно, то был один из самых запоминающихся уикендов в моей жизни. Я всегда буду помнить о нём.
Однако сейчас подиум определённо имел бы для меня намного большую ценность, чем тогда. В то время у меня было совершенно другое мышление, поскольку я только пришёл из юниорских категорий, где подиумы, победы и чемпионства были обычным делом. Конечно, подняться на подиум в Формуле-1 было большим событием. Тогда я практически предвкушал этот подиум, однако позже реальность показала, что это не будет привычным делом в чемпионате. Так что сейчас это значило бы гораздо больше, потому что это не то, чего я ожидаю. Но я мечтаю, надеюсь и работаю над тем, чтобы завоевать его. И всё-таки это не то, чего мы можем ожидать, так что сейчас он значил бы в миллион раз больше, чем тогда», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».
Кевин Магнуссен показал шлем на новый сезон:
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