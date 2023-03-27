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Кларксон раскритиковал «Ред Булл» за командную тактику в Джидде, нарушенную Ферстаппеном

Кларксон раскритиковал «Ред Булл» за командную тактику в Джидде, нарушенную Ферстаппеном
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Бывший ведущий Top Gear и Grand Tour Джереми Кларксон раскритиковал решение «Ред Булл» использовать командную тактику в ходе Гран-при Саудовской Аравии. Тогда пилотов команды Макса Ферстаппена и Серхио Переса попросили придерживаться заданного темпа – достаточного для того, чтобы оба комфортно доехали первым и вторым. Ферстаппен, однако, ускорился в самой концовке, поставив лучшее время дня.

«Я понимаю, что есть совершенно скучное обоснование необходимости отдать этот приказ: износ шин, экономия работы двигателя и так далее. Но мне интересно, сколько людей смотрели бы лёгкую атлетику, если бы знали, что половина участников бежит не так быстро, как могла бы, чтобы продлить срок службы обуви», — написал Кларксон в своей колонке на The Sun.

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