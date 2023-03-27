Риккардо в Австралии поучаствовал в шоу-заездах и трюках за рулём болида «Ред Булл». Видео

Перед Гран-при Австралии Даниэль Риккардо снялся в ролике, в котором сел за болид «Ред Булл» и проехал по различным местам страны.

«Перед Гран-при Австралии Даниэль Риккардо возвращается в Oracle Red Bull Racing, сдувает пыль с болида RB7 и отправляется с пляжей в глушь по самым сложным местам Австралии. Вместе с местными экспертами гонок Риккардо стартует с «дикого запада», пробираясь через сельскохозяйственные угодья и океанские просторы, а затем проходит последнее испытание на культовой трассе Маунт-Панорама», — говорится в описании к видео.

Видео доступно на YouTube-канале Oracle Red Bull Racing.

Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул «Макларен», за который дебютировал в 2021 году. За время выступлений в британской команде Даниэль всего один раз поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии. В новом сезоне Даниэль выступает в роли третьего пилота «Ред Булл».

Ранее Риккардо высказался о своей работе в австрийской команде.