Риккардо в Австралии поучаствовал в шоу-заездах и трюках за рулём болида «Ред Булл». Видео

Перед Гран-при Австралии Даниэль Риккардо снялся в ролике, в котором сел за болид «Ред Булл» и проехал по различным местам страны.
«Перед Гран-при Австралии Даниэль Риккардо возвращается в Oracle Red Bull Racing, сдувает пыль с болида RB7 и отправляется с пляжей в глушь по самым сложным местам Австралии. Вместе с местными экспертами гонок Риккардо стартует с «дикого запада», пробираясь через сельскохозяйственные угодья и океанские просторы, а затем проходит последнее испытание на культовой трассе Маунт-Панорама», — говорится в описании к видео.
Видео доступно на YouTube-канале Oracle Red Bull Racing.
Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул «Макларен», за который дебютировал в 2021 году. За время выступлений в британской команде Даниэль всего один раз поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии. В новом сезоне Даниэль выступает в роли третьего пилота «Ред Булл».
Ранее Риккардо высказался о своей работе в австрийской команде.
- 27 марта 2023
-
16:36
-
16:05
-
15:13
-
14:49
-
14:08
-
13:08
-
12:37
-
12:31
-
12:01
-
11:45
-
11:42
-
10:39
-
10:25
-
10:05
-
02:47
-
00:00
- 26 марта 2023
-
23:25
-
22:38
-
21:44
-
21:00
-
20:47
-
20:01
-
19:06
-
18:33
-
18:10
-
16:29
-
15:20
-
15:19
-
14:46
-
14:35
-
13:36
-
12:52
-
12:40
-
11:31
-
10:26