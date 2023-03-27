Росберг: Хэмилтон — лучший из лучших, так что, если кто и может победить Расселла, то он
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мнением о выступлении пилотов «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Джордж — это самое серьёзное испытание [для Хэмилтона]. Он будущий чемпион мира. Льюису будет трудно оставаться впереди. Джордж провёл потрясающий сезон в прошлом году и сейчас продолжает начатое. Но давайте не будем забывать, что Льюис — лучший из лучших, так что, если кто-то и может победить Джорджа, так это он», — приводит слова Росберга Sky Sports.
Напомним, после двух Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 Хэмилтон занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 20 очков, а Расселл – шестое (18 очков).
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
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