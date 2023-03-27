«Факты говорят об обратном». Алонсо отреагировал на критику своей карьеры
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Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин», испанский ветеран Фернандо Алонсо высказался о своей карьере, которая, по мнению некоторых представителей цеха, омрачилась переходами в не самые подходящие команды.
«Я бы сказал, что за те 20 лет, что я провёл в Формуле-1, у меня было только четыре разочаровывающих сезона в «Макларен-Хонда», которая не была конкурентоспособной. В остальные же 16 лет я боролся за подиумы и победы, и это имеет значение.
Иногда я чувствую, что люди сожалеют о шагах, которые я сделал в своей карьере. Но факты говорят об обратном, я бы хотел, чтобы это было понятно», – приводит слова Алонсо Channel 4.
Ранее бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан заявил, что Алонсо мог завоевать восемь титулов.
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