Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Факты говорят об обратном». Алонсо отреагировал на критику своей карьеры

«Факты говорят об обратном». Алонсо отреагировал на критику своей карьеры
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин», испанский ветеран Фернандо Алонсо высказался о своей карьере, которая, по мнению некоторых представителей цеха, омрачилась переходами в не самые подходящие команды.

«Я бы сказал, что за те 20 лет, что я провёл в Формуле-1, у меня было только четыре разочаровывающих сезона в «Макларен-Хонда», которая не была конкурентоспособной. В остальные же 16 лет я боролся за подиумы и победы, и это имеет значение.

Иногда я чувствую, что люди сожалеют о шагах, которые я сделал в своей карьере. Но факты говорят об обратном, я бы хотел, чтобы это было понятно», – приводит слова Алонсо Channel 4.

Ранее бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан заявил, что Алонсо мог завоевать восемь титулов.

Материалы по теме
Эдди Джордан: Алонсо мог выиграть восемь титулов, если бы выбирал команды получше
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023