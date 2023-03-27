Экс-пилот Ф-1: отец Ферстаппена не должен быть так груб с Пересом

Бывший пилот Формулы-1, британец Джонни Херберт прокомментировал эпизод, произошедший в команде «Ред Булл» на минувшем Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, Йос Ферстаппен, отец голландца Макса Ферстаппена, не сразу поздравил с победой одноклубника сына Серхио Переса, что не укрылось от общественности, приписавшей случаю умышленный характер.

«Это было грубо, но, мне кажется, именно этого и стоит ожидать от Йоса. Он мог бы сказать что-то или обнять. Очевидно, он одержим идеей, поскольку желает сыну как можно больше побед. Мне нравится Йос, у него есть характер. Но это был признак разочарования, и иногда его не следует показывать миру. Он не должен был быть таким грубым с Серхио. Будь уважительнее», – сказал Херберт в подкасте Lift the Lid.

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