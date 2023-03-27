Норрис попросил «Макларен» вернуться к чемпионской ливрее

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис назвал то, что в детстве привлекло его внимание к Формуле-1. По словам автогонщика, этой вещью стала культовая серебристо-красная раскраска болида «Макларена». Также британец рассказал о том, что много раз просил Зака Брауна о возвращении к чемпионским цветам.

«Моя любимая ливрея. Это машина Льюиса и Фернандо. Великая битва. Это то, что привело меня в Формулу-1 – я наблюдал, как эти машины ездят по кругу. Я начал поддерживать «Макларен» только потому, что они выглядели круто. Именно эти крутые цвета в своё время привлекли моё внимание к Формуле 1. И я много раз просил Зака Брауна, совладельца компании, вернуться к ним», — рассказал британский гонщик в интервью GQ.