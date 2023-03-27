Де Врис: недоволен выступлением на Гран-при Саудовской Аравии
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Пилот «Альфа Таури», голландец Ник де Врис заявил, что остался недоволен своим выступлением на Гран-при Саудовской Аравии, прошедшим с 17 по 19 марта в Джидде. Напомним, де Врис финишировал 15-м в гонке.
«Я недоволен своим выступлением. Мне было тяжело найти баланс между тем, чтобы сохранить шины, и темпом. И шины не сыграли в данном случае большой роли, потому что я мог работать практически на максимальной скорости.
Я недостаточно атаковал на старте, а затем попал в DRS-паровозик и вынужден был ждать, когда он рассосётся. Когда я догнал Чжоу, то шёл в квалификационном темпе. Со скоростью всё было в порядке», – приводит слова де Вриса издание Motorsport-Total.
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