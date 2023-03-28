«Вот почему он лучший». Ален Прост — о главе технического департамента «Ред Булл» Ньюи
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Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост высказался о руководителе технического департамента «Ред Булл» Эдриане Ньюи.
«Эдриан слушает вас, всё время задавая вопросы. С ним никогда не приходится спорить. Вы просто разговариваете с Эдрианом, а он слушает. После этого он делает то, что считает лучшим, но никогда не скажет, что он собирается делать – или правы вы или нет. Ничего. Просто слушает и разговаривает.
Мне это нравится. Вот почему он лучший. Знаете почему? Потому что все думают, что Эдриан – ещё один инженер», — приводит слова Проста PlanetF1 со ссылкой на Beyond the Grid podcast.
В прошедшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов.
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