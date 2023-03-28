Алонсо: знал, что если уйду из «Альпин», то мир увидит лучшую версию меня за всё время

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» испанский ветеран Фернандо Алонсо рассказал, как на него повлиял переход в новую команду.
«Я ждал, когда новые правила вступят в силу и приблизят нас к борьбе за победы, но в «Альпин» этого не случилось. Тем не менее я считаю, что в 2022-м получился сезон хорошей подготовки.
Когда я подписал контракт с «Астон Мартин», то начал готовиться к будущим задачам. Это было что-то личное. Я знал, что если уйду из «Альпин», то мир увидит лучшую версию Фернандо Алонсо за все 20 лет в Формуле-1.
Я очень рад и знаю, что в Испании в восторге от старта нового сезона. Не был там с января, поэтому с нетерпением жду возвращения. Люди взволнованны. Поколение, которое не видело меня в 2005–2006 годах, переживает за меня и верит в борьбу за победы и чемпионство», — приводит слова Алонсо SoyMotor
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