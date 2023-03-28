«Макларен» пригласил руководителя отдела аэродинамических технологий «Астон Мартин»

«Макларен» пригласил в команду руководителя отдела аэродинамических технологий «Астон Мартин» Мариано Альперина в рамках реструктуризации технического отдела.

Альперин имеет большой опыт работы в Формуле-1: он работал в AGS и «Минарди», затем перешел в «БАР», а в 2006–2007 годах возглавлял отдел аэродинамики в «Хонде».

После «Хонды» он возглавлял отдел аэродинамических разработок в «Заубере» с 2008 по 2019 год, а затем перешёл в «Астон Мартин» в качестве руководителя отдела аэродинамических технологий.

После реструктуризации технического отдела на прошлой неделе, которая включала уход технического директора Джеймса Ки и подтверждение того, что бывший сотрудник «Феррари» Давид Санчес присоединится к команде в 2024 году, «Макларен» прилагает все усилия для привлечения новых высококлассных специалистов.

После всестороннего анализа своей организации «Макларен», в частности, сделал вывод, что отдел аэродинамики не настолько хорош, насколько это необходимо, чтобы соответствовать амбициям команды, стремящейся продвинуться как можно дальше.

По сообщениям Motorsport, в результате попытки расширить отдел аэродинамики уже заключены соглашения с 15 сотрудниками, некоторые из них уже присоединились к команде. Предполагается, что в число высокопоставленных сотрудников входят представители ряда ведущих команд, таких как «Феррари», «Ред Булл» и «Астон Мартин».