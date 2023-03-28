Чжоу: выступать в этом сезоне — какое-то безумие, но в некотором смысле это очень приятно

Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу в преддверии Гран-при Австралии высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Мы боремся за места с 9-го по 13-е или 14-е. Случиться может всё что угодно. Одна маленькая ошибка может многое перечеркнуть. Выступать в этом сезоне – какое-то безумие, но в некотором смысле это очень приятно.

У нас будет некоторое обновление в Австралии, так что, надеюсь, мы сделаем очень большой шаг вперёд. Многое будет зависеть и от других команд. В целом каждое обновление должно увеличивать прижимную силу. Моделирование и реальность всегда будут расходиться, но всегда приятно попробовать что-то более позитивное», — приводит слова Чжоу Racingnews365.

Гран-при Австралии состоится с 31 марта по 2 апреля.

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